Аграрии Ставропольского края застраховали 128 тысяч га яровых культур в 2026 году

Ставропольский край занял восьмую строчку национального рейтинга по объему застрахованных яровых угодий: по данным Национального союза агростраховщиков, местные земледельцы оформили страховую защиту на 128 тыс. га посевов, сообщила пресс-служба Национального союза агростраховщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В масштабах всей страны совокупная площадь застрахованных яровых за январь — май 2026 года достигла 3,7 млн га, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 3%. Договоры агрострахования заключены в 56 регионах с развитым сельскохозяйственным производством. Абсолютным лидером по охвату страховой защитой остаётся Алтайский край с показателем 437 тыс. га.

Президент НСА Корней Биждов подчеркнул, что приведенные цифры носят промежуточный характер: весенняя посевная кампания ещё не завершена во всех субъектах федерации — ее старт в ряде регионов сдвинулся из-за погодных аномалий. Тем не менее положительная динамика уже прослеживается.

«Наметившийся рост застрахованных площадей по всей стране свидетельствует о повышении интереса сельхозпроизводителей к страховым инструментам на фоне усиливающихся климатических рисков», — заявил господин Биждов.

По его словам, в начале сезона спрос на два основных вида программ с государственной поддержкой — мультирисковое страхование и защита на случай чрезвычайных ситуаций — распределился практически поровну. По мультирисковой схеме застраховано 1,87 млн га, по программе страхования от ЧС — 1,83 млн га. Глава союза отметил, что многие хозяйства предпочитают одновременно использовать оба механизма, формируя тем самым максимально надежный защитный контур для своих посевов.

Примечательно, что Ставрополье демонстрирует высокую активность в сфере агрострахования не только по охвату площадей. Ранее сообщалось, что в 2025 году краевые растениеводы получили страховые выплаты на общую сумму 754 млн руб., а сам регион занял третье место в России по объему перечисленных компенсаций. Сочетание высоких страховых выплат и стабильно растущего числа застрахованных угодий указывает на зрелость культуры агрострахования в крае и осознанный подход местных аграриев к управлению производственными рисками.

Станислав Маслаков