Махачкалаводоканал подал заявление о банкротстве с долгом 3,8 млрд рублей

Арбитражный суд Республики Дагестан 2 декабря рассмотрит заявление о признании ОАО «Махачкалаводоканал» банкротом и введении процедуры конкурсного производства. Ходатайство подал временный управляющий Шамиль Джабраилович Джабраилов. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Компания обратилась в арбитражный суд с просьбой о признании ее несостоятельной из-за непогашенной задолженности по обязательным платежам в размере 3,8 млрд руб. В июле 2024 года заявление приняли к производству, а в сентябре ввели процедуру наблюдения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО ««Махачкалаводоканал» зарегистрировано в 1992 году в Махачкале (Дагестан). Основной вид деятельности — распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Учредители: ООО «Махачкалинское взморье», Руслан Джапаров, Казим Магомедов, а также ООО «Три И». Уставный капитал — 359,9 млн руб. Убыток предприятия за 2024 год составляет 1,3 млрд руб.

Суд включил в реестр требований кредиторов несколько организаций. Управление ФНС по Республике Дагестан получило право на взыскание 955 млн руб., включая 355 млн руб. по страховым взносам во вторую очередь и 176 млн руб. по обязательным платежам в третью очередь.

ПАО «Россети Северный Кавказ» внесли в третью очередь реестра с долгом 1,05 млрд руб., из которых основная сумма составляет 964 млн руб.. Аналогичный статус получило ООО «Коммунсервис» с требованием на 1,64 млрд руб.

Заявления МУП «Очистные сооружения канализации гг. Махачкала-Каспийск» на 455 млн рублей и ГУП РД «Чистая вода» на 739 млн руб. суд отложил до введения процедуры, следующей за наблюдением.

