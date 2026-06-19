УФАС выявило нарушения в закупке на благоустройство центра Ставрополя за 103 млн рублей

Ставропольское управление ФАС России выявило нарушения законодательства о контрактной системе при проведении закупки стоимостью более 103 млн руб. на благоустройство туристического центра Ставрополя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о закупке, предусматривающей установку малых архитектурных форм и скульптурных композиций. Проверка показала, что администрация Октябрьского района включила в конкурсную документацию ряд требований, которые могли ограничить конкуренцию между участниками.

Как установило антимонопольное ведомство, в документации содержались субъективные критерии оценки, в том числе требования о соблюдении «биологических пропорций» и использовании «традиционных узоров XVIII века». Кроме того, потенциальным подрядчикам предлагалось заранее согласовывать ряд проектных решений, а также самостоятельно рассчитывать отдельные характеристики поставляемой продукции.

По мнению УФАС, подобные формулировки не являются объективными и измеримыми, что создает риск необоснованного отклонения заявок участников закупки.

По итогам рассмотрения дела антимонопольная служба выдала заказчику предписание об устранении выявленных нарушений и внесении изменений в конкурсную документацию.

В ведомстве также отметили, что должностным лицам администрации, допустившим нарушения законодательства о контрактной системе, может грозить административная ответственность.

Валерий Климов