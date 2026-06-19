Сотрудники порта Тамань зажгли виртуальные свечи в память об участниках Великой Отечественной войны

Сотни виртуальных огней памяти зажгли сотрудники компании «ОТЭКО» (оператор морских терминалов в порту Тамань) на сайте деньпамяти.рф. Акция стала данью уважения 27 миллионам советских граждан, павших жертвами немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «ОТЭКО» Фото: пресс-служба «ОТЭКО»

Как сообщили в пресс-службе предприятия, всероссийская онлайн-акция, которая проходит с 10 по 22 июня 2026 года, вызвала на предприятии широкий резонанс — портовики считают ее важным и современным цифровым дополнением к мероприятиям на мемориалах павшим защитникам Родины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «ОТЭКО» Фото: пресс-служба «ОТЭКО»

Для портовой отрасли, где ежедневно трудятся тысячи людей, память о прошлом и связь поколений чрезвычайно важны. Сотрудники «ОТЭКО» и волонтеры «подшефного» движения школьников «Энергия добра» регулярно участвуют в памятных мероприятиях на Таманском полуострове — возлагают цветы к мемориалам, зажигают свечи в День памяти и скорби, ухаживают за монументами павшим. Усилиями предприятия благоустроена территория памятников 743-й дальнобойной батарее С.Ф. Спахова на мысе Панагия, авиаторам Тамани, полностью отреставрирован мемориал героя Великой Отечественной войны А.П. Мартыненко в поселке Прогресс.