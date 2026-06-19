Жителя Ярославля посадили на 15 лет по делу о госизмене
Ярославский областной суд признал 35-летнего местного жителя виновным по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Суд установил, что в 2025 году местный житель, являясь сторонником проукраинских взглядов, написал в интернете комментарий с призывом к экстремистской деятельности и через мессенджер передал представителям украинских спецслужб информацию об объектах критической инфраструктуры в регионе. Ярославца задержали сотрудники УФСБ.
Жителя Ярославля приговорили к 15 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. На протяжении двух лет ему запрещено администрировать сайты.