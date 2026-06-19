Мельница Баранова-Гулиева в Ставрополе стала памятником архитектуры

Комплексу зданий мельницы Баранова—Гулиева на улице Апанасенковской, 12 в Ставрополе присвоили статус памятника архитектуры регионального значения. Соответствующий приказ подписало краевое управление по сохранению объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление СК по сохранению ОКН Фото: Управление СК по сохранению ОКН

В реестр включили два объекта: основное здание мельницы 1908 года постройки и производственный корпус 1914 года. Проект главного корпуса разработал архитектор Г.П. Кусков. Общая площадь территории памятника составляет чуть больше двух тысяч квадратных метров.

Согласно приказу, выявленный объект культурного наследия «Мельница Баранова — Гулиева» внесен в единый государственный реестр как «Комплекс зданий мельницы А.Б. Гулиева» — ансамбль регионального значения. Для памятника утверждены границы территории, предмет охраны и требования к деятельности на объекте. На территории комплекса запрещено новое строительство и любые работы, не связанные с сохранением исторического облика зданий.

Мария Хоперская