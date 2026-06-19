Ярославский суд утвердил штраф компании на 10 млн за дачу взятки

Красноперекопский районный суд Ярославля подтвердил законность постановления мирового судьи о назначении коммерческой организации административного наказания в виде штрафа на сумму 10 млн руб. за коррупцию. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что штраф компании был назначен за передачу 2,4 млн руб. в качестве взятки директору МБУ «Горзеленхозстрой». События относятся к 2023 – 2024 годам. Как выявила прокуратура, деньги передавались за «формальную приемку выполненных работ по муниципальным контрактам на ручную уборку города и способствование в заключении новых контрактов».

Представитель коммерческой организации не согласился со штрафом и обжаловал постановление мирового судьи. Однако Красноперекопский райсуд оставил его без изменения. Постановление вступило в силу.

«Фактическая уплата штрафа находится на контроле прокуратуры области»,— сообщили в надзорном ведомстве.

Также прокуратура ходатайствовала об аресте двух автомобилей компании, в том числе Porsche Cayenne, и четырех единиц спецтехники общей стоимостью 10 млн руб. Суд ходатайство удовлетворил в целях исполнения административного наказания.

Алла Чижова