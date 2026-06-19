Нападающий «Локомотива» принял предложение «Сибири»

Форвард ярославского ХК «Локомотив» Степан Никулин принял контрактное предложение «Сибири». Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Игрок находится в статусе ограниченно свободного агента, то есть права на него закреплены за «Локомотивом». У ярославского клуба есть неделя, чтобы повторить контрактное предложение и сохранить игрока. Если повтора не случится, то Степан Никулин отправится в Новосибирск, а «железнодорожники» получат компенсацию.

Степан Никулин — воспитанник «Локомотива». Играл за ярославские молодежки, в 2021 году дебютировал за основную команду, а с сезона 2022/23 закрепился в составе. Дважды становился обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». В прошедшем сезоне провел 29 матчей в регулярном чемпионате и отличился четырьмя результативными передачами, в плей-офф провел один матч.

Алла Чижова