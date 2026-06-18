Минобороны сообщило о сбитых БПЛА над Ярославской областью

Над территорией Ярославской области 18 июня были уничтожены украинские беспилотники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, 18 июня в период с 7:00 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны сбили над субъектами России 234 беспилотника. Среди регионов, на которые была совершена атака, — Ярославская, а также соседние Владимирская и Московская области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 5:34 в Ярославской области объявили ракетную опасность, которая действовала до 6:21. После этого губернатор сообщил, что область подвергается атаке беспилотников. На фоне этого трижды перекрывался выезд из Ярославля в сторону Москвы и был закрыт аэропорт. Режим беспилотной опасности действовал в регионе с 10:44 до 18:24.

Алла Чижова