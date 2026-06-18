В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности

В Ярославской области объявили отбой беспилотной опасности, который действовал с 10:44 18 июня. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 5:34 в Ярославской области объявили ракетную опасность, которая действовала до 6:21. После этого губернатор сообщил, что область подвергается атаке беспилотников. На фоне этого трижды перекрывался выезд из Ярославля в сторону Москвы и был закрыт аэропорт. Сейчас эти ограничения сняты.

Алла Чижова