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В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности

В Ярославской области объявили отбой беспилотной опасности, который действовал с 10:44 18 июня. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 5:34 в Ярославской области объявили ракетную опасность, которая действовала до 6:21. После этого губернатор сообщил, что область подвергается атаке беспилотников. На фоне этого трижды перекрывался выезд из Ярославля в сторону Москвы и был закрыт аэропорт. Сейчас эти ограничения сняты.

Алла Чижова

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