Умер экс-глава Ярославского УВД Анатолий Торопов

На 86-м году скончался генерал-майор милиции в отставке Анатолий Торопов, который в период с 1983 по 1996 год возглавлял Ярославское УВД. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Анатолий Торопов родился в Большесельском округе. После службы в армии работал на заводе. Окончил вечернюю школу с серебряной медалью и спустя два года пошел учиться в школу милиции в Таллине, позже отучился в высшей школе МВД СССР.

В разные годы работал следователем, начальником ОВД Пролетарского райисполкома Рыбинска и УВД Рыбинского горисполкома. Меньше чем за 10 лет дошел до должности заместителя начальника УВД Ярославской области, а через два года стал начальником управления.

«Являясь начальником УВД Ярославской области и депутатом областного Совета народных депутатов, с чувством высокой ответственности выполнял возложенные на него обязанности. За более чем 30-летнюю службу в органах внутренних дел Анатолий Александрович имел множество наград и поощрений»,— рассказали в УМВД.

После выхода на пенсию рассказывал о своем опыте молодым сотрудникам.

Алла Чижова