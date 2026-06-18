Русловые опоры нового моста через Волгу в Ярославле начнут строить в августе
В Ярославле к устройству русловых опор нового моста через Волгу планируют приступить в августе. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, побывавший на месте строительства.
Фото: Правительство Ярославской области
В рамках первого этапа работ, который включает транспортную развязку на Тормозном шоссе и эстакадную часть на правом берегу, ведутся работы на 11 из 14 опор, устроено 78% буронабивных свай. Эти работы ведет ООО «Трансстроймеханизация» (входит в дивизион «Дороги и мосты»). Они должны быть завершены до декабря 2026 года.
Также начинается основной этап — строительство непосредственно моста. Контракт заключен с АО «Дороги и мосты».
«Сейчас подрядчик готовит трубосваи для временного моста, который обеспечит доступ к первой русловой опоре. После сборки плавучего крана в конце июня специалисты приступят к работам на левом берегу. Строительство пойдет навстречу — с двух сторон. К устройству опор непосредственно в русле Волги планируют приступить в августе»,— сообщил губернатор.
Он подчеркнул, что все работы идут в графике, строительство моста намерены завершить до конца 2030 года. Общая сумма заключенных контрактов составляет 32,6 млрд руб.