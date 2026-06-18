Ярославский аэропорт открыли для самолетов

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ярославском аэропорту (Туношна). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в 16:12.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Ограничения были введены 18 июня в 5:32. В это же время в Ярославской области была объявлена ракетная опасность и перекрыт выезд из областной столицы в сторону Москвы. После отмены ракетной опасности в регионе объявили беспилотную опасность. Она действует до настоящего момента.

Алла Чижова