Нападающий «Локомотива» перешел в «Адмирал» на правах аренды

Ярославский ХК «Локомотив» отправил в «Адмирал» (Владивосток) на правах аренды 23-летнего форварда Александра Волкова. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Александр Волков в минувшем сезоне провел 39 игр и стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Он отличился четырьмя шайбами в регулярном чемпионате и семью результативными передачами (одна — в плей-офф).

Ранее нападающему, находящемуся в статусе ограниченно свободного агента, сделал контрактное предложение нижегородский «Торпедо», но «Локомотив» его повторил и сохранил игрока у себя.

Алла Чижова