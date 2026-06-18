В Ростовском округе шестой день тушат мусорный полигон

В Ростовском округе Ярославской области в деревне Хонятино на мусорном полигоне продолжается тушение возгорания, возникшего 13 июня. Об этом сообщила заместитель председателя областного правительства Татьяна Потемкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шатский, Вконтакте Фото: Андрей Шатский, Вконтакте

Пожар начался 13 июня из-за погодных условий, сообщал глава округа Андрей Шатский. Открытое горение ликвидировали 15 июня, однако до сих пор ведется проливка оставшихся очагов тления. Как пояснила госпожа Потемкина, эта работа займет три – четыре дня.

«К ликвидации последствий происшествия были привлечены 29 человек и 13 единиц техники региональной пожарно-спасательной службы, а также силы и средства МЧС России»,— сообщила зампред.

Татьяна Потемкина рассказала, что для выяснения конкретных причин возгорания проведут проверку эксплуатирующей организации полигона, которой выступает ОАО «Чистый город плюс». В настоящее время потоки отходов перенаправлены на полигоны в Гаврилов-Ямском и Ярославском округах.

Жители Ростова Великого жалуются на запах, доносящийся в город с горящего полигона. Ранее господин Шатский сообщал, что направлены обращения в профильное министерство и управление Роспотребнадзора для проведения замеров и исследований качества воздуха. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что «угрозы для жителей и окружающей среды в настоящее время нет».

Алла Чижова