Место лидера «Справедливой России» в избиркоме ЯНАО получил Александр Мунарев

Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) назначило членом избирательной комиссии региона с правом решающего голоса Александра Мунарева, кандидатуру которого предложила «Справедливая Россия». Господин Мунарев занял место Марины Марковскайте, которая ранее была утверждена врио председателя совета регионального отделения «Справедливой России» и получила мандат депутата окружного законодательного собрания после смерти главы ямальских справороссов Максима Лазарева 9 мая.

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В ходе этого же заседания депутаты включили госпожу Марковскайте в состав комитетов заксобрания по экологии, промышленности, агропромышленному комплексу и делам коренных малочисленных народов севера; по государственному строительству, МСУ и общественным отношениям. Как и господин Лазарев, она будет работать в окружном парламенте на профессиональной основе (предусматривает получение зарплаты из бюджета ЯНАО).

Новый состав избирательной комиссии ЯНАО был сформирован в апреле. Семь ее членов утвердил губернатор Дмитрий Артюхов, еще семь — окружное заксобрание. В их число вошли представители от партий, общественных объединений, местных дум, Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ и от прошлого состава окружного избиркома. Комиссию в восьмой раз возглавил Андрей Гиберт, который работает на этом посту с 1994 года. Срок полномочий новых членов избиркома ЯНАО истечет в 2031 году.

Василий Алексеев