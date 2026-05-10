Умер депутат, лидер «Справедливой России» в ЯНАО Максим Лазарев

Председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), депутат законодательного собрания Ямала Максим Лазарев умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ямальского парламента.

Фото: Законодательное собрание ЯНАО

«С глубокой скорбью сообщаем о безвременном уходе Максима Лазарева, депутата ямальского парламента. Нас покинул человек, чье имя для многих ямальцев стало синонимом справедливости. Коренной салехардец, Максим Николаевич чувствовал родной округ всей душой и как никто другой понимал чаяния людей. Он посвятил себя заботе о земляках и считал своим долгом добраться до каждого, даже самого отдаленного уголка Ямала, чтобы выслушать, поддержать и помочь в решении проблем»,— сообщили в окружном заксобрании.

Руководитель салехардского отделения «Справедливой России» Эдуард Аюпов в разговоре с «Ъ-Урал» также подтвердил информацию. По его словам, Максим Лазарев находился в поездке в Москве.

Максим Лазарев родился 14 февраля 1978 года. Трудовую деятельность начинал спасателем-десантником. В 2001 году окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию. С 2010 года избирался депутатом заксобрания Ямала (сначала от ЛДПР, затем от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). В 2023 году был кандидатом на пост губернатора ЯНАО. В декабре 2025 года был переизбран председателем совета регионального отделения «Справедливой России». В окружном парламенте он занимал должность заместителя председателя комитета заксобрания Ямала по экологии, промышленности, агропромышленному комплексу и делам коренных малочисленных народов Севера.

Мария Игнатова