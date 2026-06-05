Марковскайте получила мандат умершего лидера «Справедливой России» на Ямале

Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) передала врио председателя совета регионального отделения «Справедливой России» Марине Марковскайте мандат депутата окружного законодательного собрания Максима Лазарева, скончавшегося 9 мая. В избиркоме пояснили, что госпожа Марковскайте была зарегистрирована в составе списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением партии по единому избирательному округу в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Марковскайте и зампред избиркома ЯНАО Игорь Горелик

Фото: Пресс-служба избирательной комиссии ЯНАО Марина Марковскайте и зампред избиркома ЯНАО Игорь Горелик

Фото: Пресс-служба избирательной комиссии ЯНАО

Госпожа Марковскайте возглавила «Справедливую Россию» на Ямале спустя 12 дней после смерти Максима Лазарева, в конце июня партийцы намерены окончательно утвердить ее в должности председателя. «Другую кандидатуру на такую должность не представляю кроме нее. Она вела все дела, помогала Максиму Николаевичу, знает все четко, уверенно в этой работе»,— рассказал тогда «Ъ-Урал» депутат думы Салехарда от «Справедливой России» Эдуард Аюпов.

Ранее Марина Марковскайте была членом избирательной комиссии ЯНАО, однако проработала в нем всего один месяц: с апреля по май.

Василий Алексеев