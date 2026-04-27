ЦИК РФ рекомендовала переизбрать главу избиркома Ямала на восьмой срок

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России направила рекомендацию 14 членам нового состава избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с правом решающего голоса переутвердить председателем Андрея Гиберта, который занимает руководящий пост более 30 лет. В случае поддержки его кандидатуры он сможет возглавлять окружной избирком до 2031 года.

Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО

Андрею Гиберту 71 год. Впервые он возглавил избирком ЯНАО №225 в октябре 1993 года, в мае 1994 года — региональный (головной) избирком Ямала. С 1995 года занимает должность председателя избиркома ЯНАО: переизбирался на нее в 1999, 2003, 2007, 2011, 2016 и 2021 годах.

Избирательная комиссия ЯНАО состоит из 14 челнов с правом решающего голоса: семь утверждает законодательное собрание Ямала, еще семь — глава региона. Перед принятием решения они рассматривают предложенные кандидатуры от партий, общественных объединений, местных дум, ЦИК РФ и окружного избиркома предыдущего состава. Срок полномочий новых членов избиркома ЯНАО истечет в 2031 году.

В апреле по итогам рассмотрения кандидатур губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты заксобрания ЯНАО вновь утвердили членами окружного избиркома Андрея Гиберта, Игоря Горелика (выдвинуты ЦИК РФ), Светлану Климентьеву (думой Приуральского района), Зульфию Кадырову (думой Нового Уренгоя), Наталью Казанцеву (думой Шурышкарского района), Алексея Копытова (думой Надымского района) и Наталью Бауэр («Единой Россией»).

Новыми членами окружного избирком стали Юлия Попова (предложена прошлым составом комиссии), Елена Стаматева (думой Салехарда), Людмила Журавлева (КПРФ), Александра Пузырева («Новыми людьми»), Елена Смирных (ЛДПР), Константин Евай (ассоциацией коренных малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал — потомкам!»), Марина Марковскайте («Справедливой Россией»).

Василий Алексеев