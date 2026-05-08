Избираемому избираемое

Члены избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в восьмой раз переизбрали своим председателем Андрея Гиберта, который руководит избиркомом с 1994 года. Свой выбор они объяснили «Ъ-Урал» тем, что проведение выборов в регионе уже много лет высоко оценивают на федеральном уровне. Часть ямальской оппозиции считает, что избиркому не помешала бы сменяемость.



Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО Председатель избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Андрей Гиберт

За продление полномочий бессменного главы избиркома ЯНАО Андрея Гиберта до 2031 года на заседании в четверг, 7 мая, выступили 12 из 14 новоизбранных членов комиссии. В коллегиальном органе «Ъ-Урал» пояснили, что решение не было единогласным, так как двое членов отсутствовали «по уважительной причине».

«Андрей Николаевич опытный человек, он на должности председателя с 1994 года. Профессионал, имеет звание заслуженного юриста России, и этот багаж знаний является надежной опоры для проведения кампаний»,— отметили в избиркоме.

В коллегиальном органе подчеркнули, что член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Людмила Маркина сообщила о высоком уровне проведения выборов на Ямале, добавив, что руководство избиркома рассчитывает на «продолжение работы в этом ключе». «Она говорила, что у Андрея Николаевича слаженный коллектив и все организовано в соответствии с законом: открыто, легитимно, претензий к работе избирательной комиссии ЯНАО нет»,— добавили в окружной комиссии.

Андрей Гиберт в октябре 1993 года возглавил окружную избирательную комиссию Ямало-Ненецкого одномандатного избирательного округа №225. В мае 1994 года ЦИК назначил его председателем регионального избиркома Ямала. С 1995 года его регулярно избирают на должность председателя избиркома ЯНАО (полномочия продлевались в 1999, 2003, 2007, 2011, 2016, 2021и 2026 годах). Сейчас ему 71 год.

Как рассказали «Ъ-Урал» в окружном избиркоме, с Андреем Гибертом члены комиссии переизбрали его заместителя Игорь Горелика и секретаря Юлию Попову. «Продолжаем в новом составе с тем же самым председателем, заместителем председателя и секретарем, и слава Богу»,— отметили в коллегиальном органе.

Опрошенные «Ъ-Урал» представители оппозиционных парламентских партий разделились в оценке деятельности господина Гиберта и его команды. Первый секретарь окружкома КПРФ, единственный депутат заксобрания ЯНАО от коммунистов Елена Кукушкина заявила, что окружному избиркому «нужна сменяемость». «Избирательное законодательство само по себе несовершенно, поскольку все комиссии молчат, принимают все под козырек, естественно это неправильно, и мы критикуем эти вещи. Если бы мы каждый раз писали жалобы на то, что происходит, избирком бы погряз в них»,— добавила она.

Представители ЛДПР, которые имеют два мандата в окружном парламенте, отметили, что опыт команды Андрея Гиберта является «надежным фундаментом для проведения новых кампаний».

«Андрей Николаевич сильный профессионал, очень погруженный во все политические процессы. Решение комиссии правильное — его опыт в наши непростые времена необходим»,— отметил лидер фракции либерал-демократов Денис Садовников.

Ключевой особенностью Андрея Гиберта является хорошие взаимоотношения со всеми тремя губернаторами Ямала и с ЦИК РФ, что «в наше время является главным фактором для руководителя регионального избиркома», считает политолог Александр Безделов. «Рост явки и показателей "Единой России" положительно характеризует окружные власти, включая избирком, с точки зрения администрации президента, но прежде всего это забота исполнительных органов власти. Для избиркома главное — отсутствие скандалов во время избирательных циклов, которых в ЯНАО не наблюдается с 2000-ых»,— добавил эксперт.

Василий Алексеев