Экс-член ямальского избиркома возглавила «Справедливую Россию» на Ямале

Бывший член избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с правом решающего голоса от «Справедливой России» Марина Марковскайте утверждена исполняющей обязанности председателя совета регионального отделения партии на Ямале, рассказал «Ъ-Урал» депутат думы Салехарда Эдуард Аюпов («Справедливая Россия»). По его словам, госпожа Марковскайте будет окончательно утверждена лидером ямальских справороссов на партийной конференции 26 июня.

Фото: Сайт избирательной комиссии ЯНАО Марина Марковскайте

Марина Марковскайте сменит на посту Максима Лазарева, который умер 10 мая в Москве в возрасте 48 лет. По словам господина Аюпова, новая глава реготделения является «достойным, уважаемым всеми партийцами человеком». «Другую кандидатуру на такую должность не представляю кроме нее. Она вела все дела, помогала Максиму Николаевичу, знает все четко, уверенно в этой работе»,— отметил депутат.

По его словам, в ближайшее время она получит мандат депутата законодательного собрания ЯНАО, который стал вакантным в четверг после решения окружного парламента досрочно прекратить полномочия Максима Лазарева в связи с его смертью. Господин Лазарев по итогам выборов был избран по партсписку «Справедливой России» от Салехардской территориальной группы, на втором месте в нем была госпожа Марковскайте. В случае получения мандата она станет единственным депутатом среди всех 22 парламентариев в заксобрании ЯНАО, представляющим интересы справороссов.

Депутаты заксобрания лишили Марину Марковскайту членства в избиркоме ЯНАО на том же заседании, что и мандата Максима Лазарева. Как пояснила вице-спикер Наталия Фиголь («Единая Россия»), решение было принято в связи с поступившим заявлением госпожи Марковскайте о сложении полномочий по собственному желанию.

Василий Алексеев