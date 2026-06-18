Выезд из Ярославля в сторону Москвы закрыли в третий раз

Введено ограничение движения автотранспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Об этом сообщает канал «РСЧС Ярославской области».

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«Работают подразделения министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности»,— уточнили в РСЧС.

Выезд из Ярославля перекрывают в третий раз за утро 18 июня: сначала ограничения ввели в 5:40 при объявлении ракетной опасности, затем — в 8:06 при беспилотной. Движение в третий раз было закрыто в районе 10:58. В регионе объявлен режим беспилотной опасности, в Ярославле жители сообщали о сирене.

UPD: движение было открыто в районе 11:57 18 июня.

Алла Чижова