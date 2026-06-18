В Ростове Великом на фестивале выступит Пелагея

В Ростове Великом 21 июня на Соборной площади состоится фестиваль современной песни «Ростов Великий Фест», в рамках которого выступит заслуженная артистка России Пелагея. Об этом сообщил глава округа Андрей Шатский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фестиваль пройдет с 16:00 до 22:00. Концерт Пелагеи запланирован на 21:00. В программе также выступления трио эксклюзивных электро-балалаек «Зори Бэнд», победительницы телепроекта «Голос. Уже не дети» Вероники Сыромли, электро-фолк группы «CLEVER FOLK», фолк-певицы Полины Елисейской (Полюшки) и других артистов.

«На одной сцене встретятся яркие солисты, самобытные этно-группы и профессиональные ансамбли. Они исполнят авторскую музыку, стирая грани между фольклором, акустикой и актуальным саундом»,— анонсировал господин Шатский.

В рамках фестиваля пройдет ярмарка ремесленников, на которой представят изделия ручной работы. Организатором фестиваля выступает «Росконцерт».

Алла Чижова