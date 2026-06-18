Власти Шахт завершили капремонт аварийного водовода стоимостью 2,4 млрд рублей

В Шахтах завершили капитальное обновление особо аварийных сегментов магистрального водовода 3ШДВ 4ШДВ, на что за два года совокупно направили 2,4 млрд руб., пишет РБК Ростов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Муниципалитет и область совместно завершили многолетние работы по восстановлению критически изношенной водной артерии города. Согласно данным местной администрации, общий объём финансирования достиг отметки в 2,4 млрд руб. Львиную долю ассигнований — 2,3 млрд — выделила донская казна, оставшиеся 95,2 млн руб. добавил городской бюджет. Ремонтный цикл стартовал в 2023-м и завершился в заключительном месяце 2025-го. В завершающем году на объект перечислили 342,8 млн руб.

Столь масштабные вливания происходили на фоне острейшего коммунального коллапса. Летом 2025-го городские власти были вынуждены ввести локальный режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали масштабные подтопления жилых кварталов, спровоцированные прорывами на сетях водоотведения. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в микрорайонах Олимпийский, Майский и в зоне бывшего хлопчатобумажного комбината. Тогда же своей должности лишился руководитель государственного предприятия «Управление развития систем водоснабжения».

Глава донского региона Юрий Слюсарь в разгар аварийного лета обнародовал тревожную статистику. Он уточнил, что степень износа централизованных магистралей водоснабжения в области достигла 74%, а водоотведения — 60,4%. Именно эти цифры легли в основу бюджетного планирования на трехлетку 2026–2028 годов, где приоритет смещен в пользу восстановления инженерной инфраструктуры. Ранее сообщалось, что на комплексную модернизацию коммунального хозяйства Ростовской области до 2028-го заложено почти 20 млрд руб., из которых 4,3 млрд поступят из федерального центра.

Станислав Маслаков