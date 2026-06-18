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Главные новости к утру 18 июня

Несколько беспилотников атаковали московский НПЗ в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. Вблизи столицы силы ПВО сбили 42 БПЛА. Повреждено одно из зданий ТЦ «Садовод».

Обломки БПЛА упали в подмосковных Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Ранена женщина, повреждены несколько частных домов и один объект в промышленной зоне. В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом.

Один человек погиб и двое пострадали при атаке БПЛА в Ростовской области.

В Приморье двух подростков обвинили в теракте на железной дороге.

В Сочи приземлился самолет авиакомпании Smartavia, подавший сигнал бедствия над Черным морем.

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки беспилотников на российские регионы, в том числе на Москву и Подмосковье, а также на объекты ТЭК и гражданскую инфраструктуру, стали регулярными. Такие удары могут приводить к пожарам на нефтебазах и других промышленных объектах, повреждению зданий, транспортной инфраструктуры, а также к закрытию аэропортов и введению временных ограничений на полеты. Помимо прямого ущерба, атаки БПЛА могут вызывать временные отключения электричества и эвакуацию населения из пострадавших районов.

В ряде регионов, таких как Белгородская, Курская, Воронежская, Волгоградская области, вводились различные уровни опасности из-за угрозы атаки БПЛА. Часто повреждаются газопроводы, частные дома, автомобили и коммерческие объекты. Власти регионов активно информируют жителей о необходимости соблюдать меры безопасности и призывают не публиковать фото и видео с мест происшествий, чтобы не помогать противнику корректировать удары.

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