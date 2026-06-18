Главные новости к утру 18 июня
Несколько беспилотников атаковали московский НПЗ в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. Вблизи столицы силы ПВО сбили 42 БПЛА. Повреждено одно из зданий ТЦ «Садовод».
Обломки БПЛА упали в подмосковных Электростали, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Ранена женщина, повреждены несколько частных домов и один объект в промышленной зоне. В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом.
Один человек погиб и двое пострадали при атаке БПЛА в Ростовской области.
В Приморье двух подростков обвинили в теракте на железной дороге.
В Сочи приземлился самолет авиакомпании Smartavia, подавший сигнал бедствия над Черным морем.
США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании.
Атаки беспилотников на российские регионы, в том числе на Москву и Подмосковье, а также на объекты ТЭК и гражданскую инфраструктуру, стали регулярными. Такие удары могут приводить к пожарам на нефтебазах и других промышленных объектах, повреждению зданий, транспортной инфраструктуры, а также к закрытию аэропортов и введению временных ограничений на полеты. Помимо прямого ущерба, атаки БПЛА могут вызывать временные отключения электричества и эвакуацию населения из пострадавших районов.
В ряде регионов, таких как Белгородская, Курская, Воронежская, Волгоградская области, вводились различные уровни опасности из-за угрозы атаки БПЛА. Часто повреждаются газопроводы, частные дома, автомобили и коммерческие объекты. Власти регионов активно информируют жителей о необходимости соблюдать меры безопасности и призывают не публиковать фото и видео с мест происшествий, чтобы не помогать противнику корректировать удары.