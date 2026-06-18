США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании

Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Подписание документа позволяет Тегерану и Вашингтону начать переговоры.

«Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что текст меморандума Ирана с США был официально завершен, так как обе стороны подписали его»,— указано в сообщении, которое распространил иранский телеканал Press TV.

Журналист американского издания Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что меморандум подписан в электронном виде и уже вступил в силу.

США и Иран объявили об урегулировании конфликта 15 июня. Президент США Дональд Трамп 17 июня заявил, что американская сторона подпишет меморандум о взаимопонимании в течение 48 часов. После этого стороны должны начать переговоры об иранской ядерной сделке и другим вопросам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Меморандум огромной обратной силы».