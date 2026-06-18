США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании
Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Подписание документа позволяет Тегерану и Вашингтону начать переговоры.
«Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что текст меморандума Ирана с США был официально завершен, так как обе стороны подписали его»,— указано в сообщении, которое распространил иранский телеканал Press TV.
Журналист американского издания Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что меморандум подписан в электронном виде и уже вступил в силу.
США и Иран объявили об урегулировании конфликта 15 июня. Президент США Дональд Трамп 17 июня заявил, что американская сторона подпишет меморандум о взаимопонимании в течение 48 часов. После этого стороны должны начать переговоры об иранской ядерной сделке и другим вопросам.
Подробнее — в материале «Ъ» «Меморандум огромной обратной силы».
Подписанный меморандум должен стать основой для дальнейших 60-дневных переговоров между США и Ираном по вопросам иранской ядерной программы и других аспектов урегулирования конфликта. Тегеран в рамках достигнутых ранее договоренностей обязался восстановить коммерческое судоходство через Ормузский пролив, а Вашингтон должен будет отвести свои войска от границ Ирана и снять морскую блокаду.
История переговоров по урегулированию отношений между странами непроста: в 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что привело к усилению санкций против Тегерана и наращиванию Ираном запасов высокообогащенного урана. США настаивают на полном прекращении обогащения урана Ираном, тогда как Тегеран не отказывается от права на мирную атомную программу и требует отмены всех санкций.