Один человек погиб и двое пострадали при атаке БПЛА в Ростовской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки беспилотников на Ростовскую область регулярно фиксируются. Губернатор Юрий Слюсарь постоянно сообщает об отражении воздушных атак и их последствиях. Например, в январе 2026 года в десяти городах и районах области была отражена атака БПЛА, в результате которой пострадали четыре человека, включая четырехлетнего ребенка, и загорелись промышленные и складские здания, а также сгорели два частных дома. В Ростове-на-Дону обломки беспилотника попали в многоэтажный дом, что привело к гибели одного мужчины и повреждению квартир.

В октябре 2025 года Ростовская область подверглась массированной атаке 34 дронов, которые были сбиты над шестнадцатью муниципалитетами. Тогда пострадали местные жители, были повреждены здания, торговые павильоны и десятки автомобилей. В Батайске частично разрушилась стена жилого здания, а в Мясниковском районе тысячи людей остались без электричества из-за повреждения подстанции.

Пострадавшие от атак БПЛА обычно госпитализируются в больницы скорой медицинской помощи (как, например, в Ростове-на-Дону), а для жителей поврежденных домов организуются пункты временного размещения. Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) активно используются для нейтрализации беспилотников в различных районах региона.