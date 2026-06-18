Один человек погиб и двое пострадали при атаке БПЛА в Ростовской области
Один человек погиб, еще двое пострадали при атаке БПЛА в городе Гуково Ростовской области сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Раненые госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.
Как добавил губернатор, при налете БПЛА также поврежден тепловоз. На территории двух коммерческих объектов начались пожары.
Налет беспилотников на Ростовскую область продолжается, уточнил Юрий Слюсарь.
Атаки беспилотников на Ростовскую область регулярно фиксируются. Губернатор Юрий Слюсарь постоянно сообщает об отражении воздушных атак и их последствиях. Например, в январе 2026 года в десяти городах и районах области была отражена атака БПЛА, в результате которой пострадали четыре человека, включая четырехлетнего ребенка, и загорелись промышленные и складские здания, а также сгорели два частных дома. В Ростове-на-Дону обломки беспилотника попали в многоэтажный дом, что привело к гибели одного мужчины и повреждению квартир.
В октябре 2025 года Ростовская область подверглась массированной атаке 34 дронов, которые были сбиты над шестнадцатью муниципалитетами. Тогда пострадали местные жители, были повреждены здания, торговые павильоны и десятки автомобилей. В Батайске частично разрушилась стена жилого здания, а в Мясниковском районе тысячи людей остались без электричества из-за повреждения подстанции.
Пострадавшие от атак БПЛА обычно госпитализируются в больницы скорой медицинской помощи (как, например, в Ростове-на-Дону), а для жителей поврежденных домов организуются пункты временного размещения. Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) активно используются для нейтрализации беспилотников в различных районах региона.