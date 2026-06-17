Подавший сигнал бедствия самолет Smartavia приземлился в аэропорту Сочи

Самолет российской авиакомпании Smartavia, который выполнял рейс из Сочи в Архангельск, подал сигнал бедствия над Черным морем. Позднее Росавиация сообщила, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, вылет самолета Boeing 737-800 был запланирован на 9:50 мск 17 июня. Из-за приостановки работы аэропорта рейс начался в 22:10 мск. На борту находились 125 пассажиров.

Когда самолет находился в небе над Черным морем, экипаж судна подал сигнал бедствия. Росавиация сообщила, что экипаж решил вернуться в аэропорт вылета, «по предварительным данным, из-за технической неисправности».