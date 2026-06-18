В Приморье двух подростков обвинили в теракте на железной дороге

В Тихоокеанский флотский военный суд направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей Лесозаводска. Они обвиняются в совершении теракта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

По версии следствия, в мае 2025 года одному из обвиняемых поступило через мессенджер предложение за вознаграждение совершить поджог объектов железнодорожной инфраструктуры. Тот согласился и привлек своего приятеля. Куратор дистанционно дал необходимые инструкции и пообещал выплатить 80 тыс. руб.

Подростки подожгли релейный и батарейный шкафы, предназначенные для регулирования движения поездов, на перегоне станций Ружино — Лесозаводск Дальневосточной железной дороги в Приморском крае и сняли процесс на камеру мобильного телефона. За содеянное обвиняемым была перечислена сумма в десять раз меньше обещанной — 8 тыс. руб. Размер причиненного ущерба не уточняется.

Подростков задержали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. В настоящее время подростки содержатся под стражей.

Алексей Чернышев, Владивосток