В Приморье двух подростков обвинили в теракте на железной дороге
В Тихоокеанский флотский военный суд направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей Лесозаводска. Они обвиняются в совершении теракта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
По версии следствия, в мае 2025 года одному из обвиняемых поступило через мессенджер предложение за вознаграждение совершить поджог объектов железнодорожной инфраструктуры. Тот согласился и привлек своего приятеля. Куратор дистанционно дал необходимые инструкции и пообещал выплатить 80 тыс. руб.
Подростки подожгли релейный и батарейный шкафы, предназначенные для регулирования движения поездов, на перегоне станций Ружино — Лесозаводск Дальневосточной железной дороги в Приморском крае и сняли процесс на камеру мобильного телефона. За содеянное обвиняемым была перечислена сумма в десять раз меньше обещанной — 8 тыс. руб. Размер причиненного ущерба не уточняется.
Подростков задержали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. В настоящее время подростки содержатся под стражей.
Случаи поджогов объектов железнодорожной инфраструктуры, квалифицируемые как теракты или диверсии, фиксируются в различных регионах России, включая Приморье, Свердловскую, Ярославскую, Тюменскую, Нижегородскую, Саратовскую и Московскую области. Во многих таких инцидентах фигурируют несовершеннолетние, как и в ситуации в Приморье. Нередко подростки действуют по указанию неизвестных лиц, получая инструкции через мессенджеры и обещанное денежное вознаграждение, хотя фактические выплаты могут быть значительно меньше оговоренной суммы.
Подобные действия, согласно данным различных прокуратур и следственных органов, часто совершаются по заданию украинских спецслужб или сторонников Вооруженных сил Украины с целью дестабилизации работы железной дороги. В ряде случаев, помимо поджогов железнодорожного оборудования, подростки планировали и другие диверсионные акты, например, поджоги вышек сотовой связи. Правоохранительные органы, включая ФСБ, ведут активную работу по пресечению таких преступлений и задержанию причастных лиц. Следствие особо отмечает активизацию вербовочной деятельности иностранных спецслужб через цифровые каналы связи, в том числе в отношении несовершеннолетних.
За совершение терактов и диверсий, связанных с железнодорожной инфраструктурой, предусмотрено строгое наказание, вплоть до 20 лет лишения свободы. В некоторых случаях суды уже выносят обвинительные приговоры, определяя длительные сроки заключения для несовершеннолетних преступников. Например, в Рыбинске двое подростков были приговорены к 7 и 8 годам лишения свободы за покушение на теракт.