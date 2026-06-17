Форвард «Локомотива» принял предложение «Трактора»

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Даниил Тесанов принял контрактное предложение челябинского «Трактора». Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Тесанов находится в статусе ограниченно свободного агента — права на него закреплены за «железнодорожниками». По регламенту «Локомотив» может повторить контрактное предложение «Трактора». В этом случае хоккеист останется в Ярославле. Если повторение не случится, то Тесанов уедет в Челябинск, а ярославский клуб получит денежную компенсацию.

Даниил Тесанов — воспитанник «Локомотива». В 2020 году дебютировал за основную команду, но до сезона 2022/23 в основном играл за молодежку. В сезоне 2023/24 Тесанов уже закрепился в «основе». В 2025 и 2026 годах вместе с «Локомотивом» стал обладателем Кубка Гагарина. При этом в минувшем сезоне нападающий провел три игры в регулярном чемпионате, не отличившись заработанными очками, и ни одного матча в плей-офф.

Алла Чижова