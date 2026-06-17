Ярославский аэропорт возобновил работу

Росавиация отменила ограничения на полеты в аэропорту Ярославля (Туношна), которые действовали с утра 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Запрет был введен в 4:28 для обеспечения безопасности воздушного движения и длился одиннадцать часов. В этот период терминал не принимал и не отправлял самолеты. По данным онлайн-табло, 17 июня были отменены рейсы из Сочи и Нарьян-Мара. Рейс из Санкт-Петербурга пока значится в расписании.

Режим опасности БПЛА в Ярославской области 17 июня не вводился.

Антон Голицын