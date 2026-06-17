В Ярославской области ожидается гроза с сильным ветром

В Ярославской области и городе Ярославле в ближайшие один-три часа ожидается гроза с ливнем и градом, а также усиление южного или юго-западного ветра до порывов 12–17 м/с. Эти явления сохранятся как минимум до 18 июня включительно, сообщает канал РСЧС в «Максе».

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В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты рекомендуют избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи и слабо укрепленными конструкциями. Также следует воздержаться от парковки личного транспорта вблизи указанных объектов для предотвращения ущерба имуществу.

Водителям предписано строго соблюдать скоростной режим на дорогах из-за ухудшения видимости и состояния покрытия, вызванного осадками и шквальным ветром. Экстренные службы готовы к приему сообщений о происшествиях по единому номеру 112.

Антон Голицын