Под Переславлем в ДТП с Mitsubishi погибли два человека

В Переславском округе в результате столкновения двух легковых и одного грузового автомобиля погибли два человека, включая водителя Mitsubishi Outlander. Об этом сообщилив Госавтоинспекции Ярославской области.

Инцидент произошел 16 июня 2026 года около 23:55 на автодороге «Обход г. Переславль-Залесский» в районе километра 720. Водитель Mitsubishi, мужчина 1960 года рождения, двигавшийся в сторону Ярославля, столкнулся с грузовиком DAF XF под управлением мужчины 1980 года рождения.

После удара автомобиль Mitsubishi выехал на обочину и совершил столкновение со стоящим там грузовым автомобилем КАМАЗ. Водитель легковушки и пассажирка, женщина 1962 года рождения, скончались до приезда медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего ДТП.

Антон Голицын