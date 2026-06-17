В Сочи передали в суд дело о небезопасном джипинге, где пострадали семь человек

В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следственным отделом по Адлерскому району СК России по Краснодарскому краю установлено, что в августе 2025 года 47-летний фигурант, действуя из корыстных побуждений, организовал предоставление услуг джипинга и привлек к участию 22-летнего знакомого, которому передал автомобиль «УАЗ Патриот». По данным следствия, транспортное средство имело конструктивные изменения, исключающие его безопасную эксплуатацию, при этом водитель не обладал достаточными навыками управления в условиях пересеченной местности.

Обвиняемые распределили роли: один занимался поиском клиентов и организацией поездок, второй осуществлял управление автомобилем. Стоимость экскурсии составляла 1,8 тыс. руб. с каждого участника.

17 августа 2025 года при движении по пересеченной местности в районе села Красная Воля водитель не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся. В результате происшествия травмы получили семь пассажиров, из них у двоих зафиксирован тяжкий вред здоровью.

В ходе следственных действий обвиняемые признали вину. Следствием собрана доказательственная база в полном объеме, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Ъ-Сочи» писал, что в Адлерском районе Сочи 38-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения попал под электропоезд на перегоне Адлер—Хоста: машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, мужчина госпитализирован с травмами средней тяжести. Полиция проводит проверку, аналогичный случай в июне в Динском районе закончился гибелью человека, по итогам будет принято процессуальное решение.

Мария Удовик