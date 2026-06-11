Пьяный сочинец выжил после наезда электрички на перегоне Адлер—Хоста

В Адлерском районе Сочи транспортная полиция устанавливает обстоятельства травмирования мужчины, попавшего под электропоезд на железнодорожном перегоне Адлер—Хоста. Инцидент произошел после поступления сообщения в дежурную часть линейного отдела полиции о происшествии на путях, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, машинист электропоезда заметил находящегося на железнодорожном полотне мужчину и подал звуковые сигналы, после чего применил экстренное торможение. Несмотря на принятые меры, предотвратить наезд не удалось.

Установлено, что пострадавший — 38-летний местный житель — находился на путях в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на предупреждающие сигналы приближающегося поезда. В результате происшествия мужчина получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в городскую больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

Правоохранительные органы проводят проверку, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства случившегося, включая причины нахождения гражданина на железнодорожных путях и возможные нарушения правил безопасности на транспорте.

Отдельно отмечается, что подобные инциденты в регионе уже фиксировались ранее. В начале июня в Динском районе электричка сообщением Краснодар—Усть-Лабинск совершила наезд на мужчину, находившегося на путях и не реагировавшего на сигналы машиниста. Тогда происшествие завершилось гибелью пострадавшего на месте.

В данном случае пострадавший выжил, однако его состояние требует дальнейшего наблюдения специалистов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Мария Удовик