Муниципалитет Ярославля поддержал продажу части Вознесенских казарм

Муниципалитет Ярославля поддержал включение в план приватизации на 2026 – 2028 годы 100% акций АО «Вознесенский-1», выделенного из АО «Вознесенский». Решение было принято на заседании муниципалитета 17 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Власти намерены продать 16 832 акции акционерного общества. Номинальная стоимость одной акции обозначена в размере 650 руб. В имущество АО «Вознесенский-1» входят нежилые помещения, располагающиеся в бывших Вознесенских казармах на первом этаже со стороны улицы Победы. Общая площадь этих помещений — 1100 кв. м.

Как пояснял ранее председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников, продажа может принести в бюджет 100-120 млн руб.

Алла Чижова