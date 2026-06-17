Росавиация закрыла ярославский аэропорт

В ярославском аэропорту (Туношна) 17 июня ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в «Максе» в 5:28.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Запрет на полеты действовал и 16 июня и был снят в 20:08.

Согласно данным онлайн-табло, 17 июня запланировано прибытие самолетов из Нарьян-Мара и Санкт-Петербурга и обратные вылеты. Ночной рейс из Сочи отменен.

Антон Голицын