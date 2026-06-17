Партии занимают округа

Выборы в Государственную думу пройдут 20 сентября. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Голосование, как ранее сообщали в ЦИК, пройдет в три дня: с 18 по 20 сентября. Как петербургские отделения партий готовятся к выборам и кто уже заявил о желании баллотироваться в федеральный парламент — в материале «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Санкт-Петербурге восемь одномандатных округов, поэтому напрямую от города по округам будут избраны восемь депутатов Госдумы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Санкт-Петербурге восемь одномандатных округов, поэтому напрямую от города по округам будут избраны восемь депутатов Госдумы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Владимир Путин во вторник, 16 июня, дал старт избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы девятого созыва. Выборы пройдут 20 сентября. При этом ЦИК ориентирует регионы на трехдневное голосование: с 18 по 20 сентября.

Предстоящей осенью будут избраны 450 депутатов Госдумы: 225 — в одномандатных избирательных округах и 225 — по федеральному избирательному округу. Думская кампания будет совмещенной: в городе также выберут депутатов Законодательного собрания и муниципальных депутатов МО «Автово».

В Санкт-Петербурге восемь одномандатных округов, поэтому напрямую от города по округам будут избраны восемь депутатов Госдумы. Их количество с прошлых выборов не изменилось, однако территориальный состав некоторых существенно поменялся. Например, в 2021 году в Центральный 216-й округ входили Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский и Центральный районы. После принятия новой схемы в него включены Адмиралтейский, Василеостровский и Кировский район.

В каждом одномандатном округе партия вправе выдвинуть только одного кандидата, но не обязана закрывать все округа. Помимо политических образований, в округе могут участвовать самовыдвиженцы, если они пройдут предусмотренную законом процедуру регистрации.

В этом созыве от Петербурга по одномандатным округам были избраны: от «Единой России» — Михаил Романов (округ №211, Восточный), Александр Тетердинко (№212, Западный), Евгений Марченко (№213, Северный), Николай Цед (№215, Северо-Западный), Сергей Соловьев (№216, Центральный), Виталий Милонов (№218, Южный); от «Справедливой России» — Елена Драпеко (№214, Северо-Восточный); от «Партии роста» — Оксана Дмитриева (№217, Юго-Восточный).

«Единая Россия» для отбора кандидатов традиционно провела праймериз — предварительное голосование. Из нынешних депутатов праймериз неожиданно проиграл Михаил Романов. Его в округе №211 обошел заместитель директора спортшколы олимпийского резерва имени А. С. Рахлина Михаил Рахлин.

Сохранить места в парламенте и свои округа намерены Александр Тетердинко, Николай Цед и Виталий Милонов. Сергей Соловьев незадолго до подведения итогов праймериз отказался участвовать в предварительном партийном голосовании и вышел из предвыборной гонки. Евгений Марченко практически сразу после выборов 2021 года был исключен из партии и в предварительном голосовании, соответственно, не участвовал.

Представлять Северный округ №213 намерен нынешний депутат Заксобрания Всеволод Беликов, Северо-Восточный №214 — глава петербургского исполкома ОНФ Екатерина Кондратьева, Центральный №216 — руководитель центрального штаба МГЕР Александр Амелин, Юго-Восточный №217 — депутат Заксобрания Любовь Егорова. Именно они победили на праймериз.

КПРФ отбирает претендентов через внутреннюю партийную процедуру и проект «Народный кандидат». Предложения по кандидатурам собираются от первичных отделений, районных организаций, сторонников и активистов; затем претендентов рассматривает кадровая комиссия, а окончательное решение по думской кампании принимается на федеральном уровне — с участием кадровой комиссии ЦК и съезда партии.

На сайте проекта по восьми петербургским округам представлены: по округу №211 — Евгений Сазонцев, первый секретарь Невского районного отделения КПРФ; №212 — Геннадий Денисов, секретарь городского комитета КПРФ; №213 — Ирина Иванова, депутат ЗакСа Петербурга и руководитель фракции КПРФ; №214 — Иван Чангли, член бюро городского комитета КПРФ; №215 — Вячеслав Бороденчик, депутат ЗакСа от КПРФ и секретарь горкома партии; №216 — Сергей Ловенецкий; №217 — Егор Михайлов, секретарь городского комитета КПРФ; №218 — Сергей Ивлиев, ранее участвовавший в выборах в ЗакС от КПРФ.

В ЛДПР ранее заявляли, что рассчитывают увеличить представительство как в Госдуме, так и в Законодательном собрании. Партия делает акцент на кадровом проекте «ЛДПР.Старт», его называют открытым конкурсом для кандидатов и будущих депутатов. Формально же кандидаты в Госдуму утверждаются на съезде тайным голосованием. Сеткой кандидатов в ЛДПР по всем восьми петербургским округам пока не распространяются. Из персоналий в думском контексте чаще всего фигурирует первый заместитель координатора городского отделения ЛДПР Иван Есипов, бывший заместитель председателя комитета по молодежной политике Смольного и ветеран СВО. Он допускал участие в выборах 2026 года, а источники «Ведомостей» называли его возможным кандидатом в Госдуму по Северо-Восточному округу №214.

Елена Драпеко, представляющая в Госдуме партию «Справедливая Россия», в предстоящих выборах в федеральный парламент участвовать не планирует, рассказала «Ъ Северо-Запад» председатель петербургского отделения Надежда Тихонова. В марте госпожа Драпеко заняла пост председателя Ленобластного отделения СР.

Надежда Тихонова будет баллотироваться в Госдуму по списку и по округу №212. По этому же округу она выдвигалась и в 2021 году, но уступила мандат Александру Тетердинко. Окончательно утвердит претендентов партия на съезде 4 июля. «Справедливая Россия» намерена выставить кандидатов по всем одномандатным округам: и в Госдуму, и в ЗакС.

«Новые люди» также намерены утвердить кандидатов в Госдуму на съезде, который пройдет в Москве 1 июля, заявил руководитель общественного штаба партии в Петербурге, депутат городского Заксобрания Дмитрий Панов. Сам он также планирует выдвигаться в федеральный парламент. От «Новых людей» в Госдуму по округу №217 намерена идти Оксана Дмитриева, с 2024 года занимающая должность председателя политсовета петербургского отделения партии «Новые люди». О своих планах политик заявляла еще в середине апреля. В партии выдвижение госпожи Дмитриевой не комментируют, но заявляют, что их кандидаты будут представлены во всех восьми одномандатных округах.

«Список кандидатов уже утвержден, сейчас завершается подготовка необходимых процедур для официального выдвижения»,— отметил Дмитрий Панов.

Как сообщали СМИ, партия в этом году делает ставку на Северо-Запад, в том числе из-за протестного потенциала региона и конкуренции с «Яблоком». Петербург для «Новых людей» явно важен не только локально — шестой съезд «Новых людей» прошел именно в Петербурге, впервые не в Москве.

Партия «Яблоко» также заявляла о намерении участвовать в думской кампании в Петербурге и выдвигать кандидатов по всем одномандатным округам. Экс-лидер фракции в ЗакСе Александр Шишлов настаивал, что партия намерена дистанцироваться от остальных парламентских сил и идти с «мирной» повесткой, а значительная часть кандидатов должна быть молодого возраста. При этом к кампании «Яблоко» подходит с кадровыми потерями. Председатель партии Николай Рыбаков, сам господин Шишлов и депутат ЗакСа Ольга Штанникова столкнулись с административными делами о демонстрации экстремистской символики. По закону штраф по этой статье на год лишает права баллотироваться.

Борис Вишневский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), который баллотировался в Госдуму в 2021 году по одномандатному округу №216, также не сможет участвовать в предстоящих выборах из-за статуса иноагента.

Надежда Ярмула, Полина Пучкова