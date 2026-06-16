В Ярославле перекроют набережные из-за велогонки

В Ярославле 20 июня с 5:00 до 15:00 перекроют дороги в центре из-за велогонки «Россия». Соответствующий приказ подписал первый замдиректора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

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Движение транспортных средств будет закрыто на участках Которосльной (от Володарского до Волжской набережной) и Волжской (от улицы Победы до Которосльной) набережных, а также на участках улиц Чайковского, Республиканской, Первомайской, Подзеленье, Революционной, Кедрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карты перекрытий

Фото: Приложение к приказу Карты перекрытий

Фото: Приложение к приказу

Кроме того, проехать автомобили не смогут по участкам Волжского и Флотского спусков, Мукомольного, Южного, Советского и Народного переулков, Красного и Пятницкого съездов. Также будут закрыты проезды от Которосльной набережной до улицы Почтовой, от Большой Октябрьской до Которосльной набережной, от Октябрьской площади до Волжской набережной и съезд с Московского проспекта на Которосльную набережную.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле пройдет третий этап велогонки «Россия». Маршрут пройдет по Волжской и Которосльной набережным. Набор высоты составит 378 метров.

Алла Чижова