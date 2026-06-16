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В ярославском аэропорту сняли запрет на полеты

Росавиация сняла запрет на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля (Туношна). Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем канале в «Максе».

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что запрет был введен в 7:10 в целях обеспечения безопасности полетов. Росавиация сняла его в 14:50. По данным онлайн-табло аэропорта, отменены рейсы из Сочи и Нарьян-Мара и обратно.

Утром 16 июня в регионе вводился режим ракетной, а затем беспилотной опасности.

Антон Голицын

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