Ярославская областная дума поддержала рост доходов и расходов бюджета

Ярославская областная дума на внеочередном заседании 16 июня одобрила поправки в региональный бюджет, увеличив его доходную и расходную части на 5,4 млрд руб. Об этом сообщили в заксобрании.

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Поправки в бюджет внес губернатор Михаил Евраев. Основной прирост доходов ожидается за счет налоговых поступлений и продажи областного имущества. По данным областного правительства, дополнительные средства сформированы прежде всего за счет роста поступлений по налогу на прибыль организаций (1 млрд руб.) и налогу на доходы физических лиц (почти 3 млрд руб.), а также неналоговых доходов, включая приватизацию.

Расходная часть увеличенных доходов распределена по ряду приоритетных направлений. Крупнейший объем — 2,7 млрд руб. — направляется в резервный фонд правительства области. Еще 1 млрд руб. предусмотрен на исполнение приоритетных расходных обязательств, установленных федеральными и региональными решениями. Около 800 млн руб. планируется направить на строительство корпуса детской областной клинической больницы на Тутаевском шоссе.

Также средства распределены на поддержку муниципальных образований (320 млн руб.), компенсации ресурсоснабжающим организациям (270 млн руб.), жилищные выплаты медицинским работникам (55,5 млн руб.) и обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами (21 млн руб.).

Одновременно депутаты утвердили изменения в план приватизации областного имущества на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. В него включено более 40 дополнительных объектов, включая нежилые здания и имущественные комплексы в различных муниципалитетах.

Среди включенных в план объектов — AZIMUT Отель Ярославль, предварительная оценка которого превышает 600 млн руб. Средства от приватизации планируется направить на пополнение доходной базы бюджета и финансирование социальных и инвестиционных расходов.

Антон Голицын