УФАС предписало частной «Федеральной почтовой службе» сменить название

Ярославское УФАС выдало предупреждение ООО «Федеральная почтовая служба» (ООО «ФПС») из Санкт-Петербурга, в котором потребовало прекратить использование названия, схожего с органами государственной власти. Об этом сообщили в Ярославском межрегиональном УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославское УФАС Фото: Ярославское УФАС

В антимонопольную службу обратилась администрация Костромы с жалобой на то, что название вводит в заблуждение граждан, создавая у них впечатление о государственных полномочиях частной компании. Основным видом деятельности ООО «ФПС», по данным «СПАРК-Интерфакс», является курьерская. УФАС установило, что использование в коммерческом обозначении слова «федеральная» формирует у потребителей устойчивую ассоциацию с деятельностью государства.

«Такое наименование способно ввести клиентов в заблуждение относительно принадлежности компании к органам государственной власти федерального уровня, создать ложное впечатление о наличии у нее государственных полномочий или привилегий и тем самым повлиять на экономический выбор потребителей в пользу ООО "ФПС"»,— сообщили в Ярославском УФАС.

Наименование создает необоснованные конкурентные преимущества для компании, полагают в УФАС. Ведомство выявило в действиях ООО признаки нарушения статьи 14.2 «Запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение» закона «О защите конкуренции». Компании предписано до 1 июля текущего года прекратить использование названия на официальном сайте и на вывесках всех офисов. «ФПС» имеет филиалы в 14 регионах: Брянской, Владимирской, Воронежской, Костромской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Смоленской областях, Пермском крае, республиках Карелия, Мордовия, Татарстан, Чувашия, а также городах Казань, Тула и Чебоксары.

Если предупреждение не будет исполнено, УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Антон Голицын