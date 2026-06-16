В Ярославле магазин назвали в честь городской детали

В Ярославле на улице Андропова открылся сувенирный магазин «Артуръ Перксъ», название которого связано с сохранившейся дореволюционной рекламой на фасаде здания. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказал один из хозяев магазина Тимур Галимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фасад исторического здания отделан керамической плиткой, на одной из которых размещена реклама поставщика: «Декоративно-Строительная Контора Артуръ Перксъ, Москва, телефонъ № 2589». Плитка описана в книге «Сто деталей Ярославля» Яна Левина и является одной из городских достопримечательностей. Таких плиток в России сохранилось около пяти.

«Мы взяли это здание в аренду и сделали там сувенирный магазин. Нам понравилась эта история, и мы решили развить ее. Это некая точка притяжения: туда постоянно водят туристов. Внутри магазина отсылок к истории Артура Перкса еще нет. Мы работаем две недели, пока занимаемся ассортиментом»,— сказал Тимур Галимов.

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Руководитель добавил, что есть планы по отражению истории конторы Перкса внутри магазина. В частности, есть идея о реализации магнитиков в виде стилизованной плитки Артура Перкса.

«Пока занимаемся изучением этой истории. Я даже нашел на генеалогическом форуме дальнюю родственницу Артура Перкса, которая живет в Европе. Она тоже искала информацию, но пока мне с ней связаться не удалось. Хотим распечатать историю этой компании и Артура Перкса и оформить ее, чтобы гости понимали, почему так назвали»,— рассказал господин Галимов.

«Декоративно-строительная контора Артур Перкс» работала в Москве в начале XX века. Фирма специализировалась на декоративной облицовке зданий: фасадной керамике, глазурованной плитке и других отделочных материалах. Ее продукция использовалась при строительстве доходных домов, особняков и церковных зданий. Сведений о личности Артура Перкса сохранилось мало, по некоторым данным, он переехал в Россию из Англии и занялся здесь бизнесом.

Алла Чижова