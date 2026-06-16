В Ярославской области перекрыли трассу М-8 на фоне беспилотной опасности

В Ярославской области утром 16 июня было закрыто движение по федеральной трассе М-8 на 20-километровом участке. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» (ранее «Холмогоры»).

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Движение перекрыто с 8:50 16 июня на участке от поворота на Гаврилов-Ям до перекрестка Московского проспекта с улицей Калинина в Ярославле. В 09:44 движение транспорта было возобновлено. В настоящее время в регионе действует режим беспилотной опасности.

Ранним утром 16 июня в Ярославской области объявлялся режим ракетной опасности. На этот период перекрывался выезд из Ярославля в сторону Москвы.

Алла Чижова