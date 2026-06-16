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В Ярославской области введен режим беспилотной опасности

На территории Ярославской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщает канал «РСЧС Ярославская область» в «Максе».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Если вы в помещении, зашторьте окна и не подходите к ним, старайтесь находиться в комнатах со сплошными стенами. Если вы на улице, покиньте открытые участки, автомобили, общественный транспорт, укройтесь в безопасных местах: зданиях, подъездах»,— говорится в сообщении.

Режим беспилотной опасности был объявлен сразу после отбоя ракетной опасности, действовавшей с 7:05 до 8:06.

Алла Чижова

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