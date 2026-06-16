В Ярославской области утром объявлялась ракетная опасность

В Ярославской области утром 16 июня была объявлена ракетная опасность, велась работа по отражению атаки. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сообщение о ракетной опасности появилось в 7:01. В 7:54 губернатор объявил отбой ракетной опасности.

«Временные ограничения движения транспорта в Ярославле на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой сняты. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено»,— написал Михаил Евраев.

В регионе сохраняется угроза беспилотной опасности. Аэропорт Ярославля (Туношна) закрыт для полетов. Об этом Росавиация сообщила в 7:01.

Антон Голицын