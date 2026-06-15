Трамп подтвердил подписание сделки с Ираном

США и Иран уже подписали соглашение, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Он также подтвердил, что Ормузский пролив частично открыт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / File Photo / Reuters

«В пятницу он будет открыт полностью»,— заявил господин Трамп. По его словам, финальный текст соглашения будет опубликован после 19 июня.

В этот же день должна состояться очная встреча переговорщиков США и Ирана в Швейцарии. Электронную версию соглашения стороны подписали накануне, сообщал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Полный текст документа пока не обнародован. Согласно опубликованной иранскими СМИ информации, проект меморандума предполагает прекращение военных действий, в том числе в Ливане, снятие морской блокады с Ирана и возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе.

Источник CNN в американской администрации допускает, что в ближайшие недели судоходство по морскому коридору значительно восстановится. После официального заключения соглашения стороны начнут 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании конфликта.

США согласились внести несколько изменений в меморандум о взаимопонимании с Ираном после ударов Израиля по югу Ливана, утверждает источник Fars. По его словам, в документе теперь прописано, что «будущее управление предоставлением морских услуг в Ормузском проливе» определят Иран и Оман: страны смогут взимать плату за проход через морской коридор.

Изначальный проект меморандума также предполагал приостановку боевых действий на территории Ливана. Израильский министр обороны Исраэль Кац, комментируя документ, говорил, что армия страны не будет выводить войска с подконтрольных ей территорий на юге Ливана. Высокопоставленный американский источник в разговоре с CNN сегодня вечером заявил, что выход Израиля с ливанских территорий в сделке прописан не был.

О сделке США и Ирана — «Меморандум огромной обратной силы».