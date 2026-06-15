Fars: США согласились внести правки в меморандум с Ираном после ударов Израиля

США согласились внести несколько изменений в меморандум о взаимопонимании с Ираном в последние сутки переговоров. Корректировки согласовали после израильских ударов по Ливану. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, одно из изменений касается статуса Ормузского пролива. В документе теперь прописано, что «будущее управление предоставлением морских услуг в Ормузском проливе» определят Иран и Оман. Использование термина «морские услуги», как сообщается, открывает возможность взимать плату с проходящих кораблей. По истечении 60-дневной отсрочки Иран намерен использовать доходы от движения коммерческих судов в этом проливе, отмечается в публикации.

Кроме того, среди изменений — немедленное снятие морской блокады США вместо 30-дневного периода, согласованного в прошлой версии меморандума. Документ, как утверждается, также предполагает прекращение боевых действий в Ливане и необходимость уважения территориальной целостности страны.

14 июня Израиль ударил по Бейруту. Fars писал, что президент США Дональд Трамп убедил Тегеран воздержаться от ответной атаки и вернуться к переговорам. Агентство утверждало, что господин Трамп обещал сохранить территориальную целостность Ливана и обеспечить уход Израиля с ливанской границы. Сегодня агентство Mehr опубликовало финальный текст меморандума, который, однако, не отличался от предварительного документа, который агентство выложило 12 июня.