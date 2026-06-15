Израиль отказался выводить войска с занятых территорий в Ливане

Израиль не будет выводить войска с территорий на юге Ливана, контролируемых Армией обороны (ЦАХАЛ). В случае нападения Ирана ЦАХАЛ нанесет ответный удар, заявил израильский министр обороны Исраэль Кац. Так он прокомментировал содержание меморандума США и Ирана, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters

Израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в ЦАХАЛе сообщает, что если ливанская группировка «Хезболла» будет соблюдать режим прекращения огня, то «никаких нападений на территории Ливана не будет».

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана ни к чему не обязывает Израиль. Министр сообщил, что Тель-Авив не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение группировки «Хезболла». Кроме того, ЦАХАЛ не уйдет с территорий, которые контролирует, подчеркнул Итамар Бен-Гвир.

14 июня Израиль ударил по Бейруту. Иранское агентство Fars писало, что президент США Дональд Трамп убедил Тегеран воздержаться от ответной атаки и вернуться к переговорам. Агентство утверждало, что господин Трамп обещал сохранить территориальную целостность Ливана и уход Израиля с ливанской границы. Вечером 14 июня президент США объявил о заключении сделки с Ираном, снятии блокады и разблокировке Ормузского пролива. По данным Mehr, в одном из пунктов меморандума подчеркивается необходимость прекратить боевые действия на территории Ливана.