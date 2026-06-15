Вэнс: США и Иран подписали меморандум в электронном виде

Представители Ирана и США подписали 14 июня меморандум о прекращении боевых действий в электронном виде. Об этом в интервью ABC News сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: File Photo / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: File Photo / Reuters

Телеведущий спросил господина Вэнса, может ли тот подтвердить, что соглашение предусматривает разморозку активов Ирана. О таком пункте в сделке сообщали иранские СМИ, в том числе агентство Mehr. «Мы уже подписали сделку в электронном виде вчера, и никакие деньги (Ирана.— “Ъ”) не были разморожены»,— сказал господин Вэнс. Он отметил, что полный текст сделки США опубликует на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп ранее сегодня объявил о достижении сделки с Ираном. Соглашение «немедленно прекращает» все военные операции, в том числе израильскую операцию в Ливане. Итоговое соглашение стороны подпишут, как ожидается, в Швейцарии 19 июня, после чего Тегеран и Вашингтон будут в течение 60 дней вести переговоры по оставшимся спорным вопросам.

О сделке между США и Ираном читайте в материале «Меморандум огромной обратной силы».